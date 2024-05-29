سياسية

وزير الخارجية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

2024/05/29
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

أجرى معالي السيد حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، اجتماعًا يوم الأربعاء في العاصمة الصينية بكين مع السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين السودان والأمانة العامة للجامعة العربية، حيث عبر السيد الوزير عن حرص السودان على تعزيز العمل العربي. كما قدم موجزًا عن الأوضاع في السودان في ظل التحديات التي يواجهها بسبب العدوان الإقليمي.

أعرب السيد الوزير عن تطلعه لخروج المنتدى بنتائج إيجابية تعود بالنفع على الشعوب العربية والصينية معًا. كما أشار إلى بعض الممارسات الغير مألوفة التي تمارسها سكرتارية الأمانة العامة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على نظام الجامعة وتعطل مسار التوافق العربي.

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سونا

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