السودان وقطر يؤكدان أهمية تضامن الاعلام العربي

أكد وزير الثقافة والإعلام، د. جرهام عبد القادر، خلال لقائه بالدكتور عبد الرحمن ناصر العبيدان، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، الذي انوب عن وزير الإعلام القطري في اجتماع وزراء الإعلام العرب، على أهمية الإعلام العربي وضرورة إبراز القضايا والأحداث المتعلقة بالدول العربية والعمل على التضامن معها إعلاميًا.

وقدم د. جرهام خلال اللقاء شرحًا للأوضاع في السودان وتفاصيل الدمار الذي تعرضت له كل المؤسسات والأعيان المدنية من قبل قوات الدعم السريع المتمردة، وخاصة الأضرار التي أصابت المؤسسات الإعلامية بأشكالها المختلفة. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المشروع السوداني القطري للآثار.

سونا