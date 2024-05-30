النوم المثالي.. السر في تناول الفواكه والخضروات

وجدت دراسة تعاونية أجراها باحثون من جامعة هلسنكي والمعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية وجامعة توركو للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجود صلة مهمة بين استهلاك الفواكه والخضروات ومدة النوم.

ويشير البحث المنشور في مجلة “فورنتيرز إن نيتريشن”، إلى أن تناول كميات كافية من هذه الأطعمة، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على أنماط النوم.

وترتبط الصحة الجيدة ارتباطا وثيقا بنظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الكافي.

وفي حين أنه من المعروف أن التغذية تدعم ممارسة الرياضة، وأن النشاط البدني يمكن أن يعزز جودة النوم، فإن هذه الدراسة تتعمق في كيفية تأثير الخيارات الغذائية المحددة على النوم.

ويعد النوم أمرا حيويا لتعافي الجسم ووظيفته العامة، ويؤثر على كل شيء بدءا من صحة القلب ووظيفة المناعة وحتى القدرات الإدراكية والذاكرة.

واستخدمت الدراسة بيانات من دراسة الصحة المالية الوطنية لعام 2017، حيث قامت بتحليل استجابات 5043 بالغا فنلنديا، وقدم المشاركون معلومات مفصلة عن تناولهم الغذائي اليومي، ومدة النوم، والأنماط الزمنية (التفضيلات الفردية لتوقيت النوم).

وتم تصنيف المشاركين إلى أشخاص ينامون لفترة قصيرة (أقل من 7 ساعات في اليوم)، وأشخاص عاديين (7-9 ساعات في اليوم)، وأشخاص ينامون لفترة طويلة (أكثر من 9 ساعات في اليوم).

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون بشكل طبيعي (7-9 ساعات/ليلة)، يستهلكون فواكه وخضروات أكثر من الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة وطويلة.

ولوحظت اختلافات كبيرة في تناول الخضروات الورقية، والخضروات الجذرية، وخضروات الفاكهة، والتوت، والتفاح بين مجموعات مدة النوم المختلفة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يقل عن 400 جرام من الفواكه والخضروات يوميا، ومع ذلك، تسلط الدراسة الضوء على أن أقلية فقط من البالغين الفنلنديين يستوفون هذه الإرشادات، وتؤكد النتائج أهمية تعزيز استهلاك الفاكهة والخضروات لتحسين نوعية النوم والصحة العامة.

العين الاخبارية