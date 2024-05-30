سياسية
المدير العام لقوات الجمارك المكلف يترأس الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الجمارك
ترأس اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم محمد المدير العام قوات الجمارك الخميس بقاعة الاجتماعات بقوات الجمارك الاجتماع الدوري لقوات الجمارك بحضور مساعديه ومدراء الإدارات العامة والدوائر والإدارات.
وأوضح المدير العام لقوات الجمارك أن الاجتماع ناقش كل القضايا الحيوية الخاصة بقوات الجمارك خاصة وأن البلاد تمر بظروف استثنائية تتطلب بذل المزيد من الجهود ، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى الخطط الخاصة بتسهيل وتبسيط التجارة العالمية من خلال مراجعة الأداء بالمحطات الجمركية والمناطق الحدودية ، مبيناً أن قوات الجمارك ظلت تضطلع بدورها الرقابي من خلال ترقية و تطوير خطط مكافحة التهريب خلال الفترة القادمة لتبسيط حركة التجارة العالمية وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني تفعيلاً للإيرادات التي تدعم خزانة الدولة ، مضيفاً أن الاجتماع أجاز الهيكل التنظيمي الجديد المقدم من وزارة الداخلية ، كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال استصحاب خطط وبرامج ومتطلبات النصف الثاني من العام من خلال خارطة طريق تهدف للارتقاء بالعمل الجمركي بالبلاد ، مؤكداً الدور الكبير والمتعاظم لقوات الجمارك في حرب الكرامة ودعمها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى منذ بداية الحرب ضد المليشيا المتمردة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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