السلطات السعودية تحذر من نقل أو ايواء مخالفي انظمة الحج

حذرت وزارتا الحج والعمرة والداخلية في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، من إيواء أو نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح أو دون تأشيرة حج.