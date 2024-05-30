سياسية
السلطات السعودية تحذر من نقل أو ايواء مخالفي انظمة الحج
حذرت وزارتا الحج والعمرة والداخلية في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، من إيواء أو نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح أو دون تأشيرة حج.
مشيرة إلى أن ذلك يعرّضهم للعقوبات، مؤكدتين على أن كلا من يضبط من المواطنين والمقيمين وهو يأوي المخالفين سيكون تحت طائلة العقوبات.
سونا
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