وزير الاتصالات يشارك فى معرض جايتكس افريقيا بمراكش

شارك السيد عادل حسن، وزير الاتصالات والتحول الرقمي، برفقة السيد د. الصادق جمال الدين، مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، والسيدة السفيرة مودة عمر حاج التوم، سفيرة السودان بالرباط، في فعاليات النسخة الثانية لمعرض جايتكس أفريقيا الذي استضافته مدينة مراكش صباح اليوم، الأربعاء 29 مايو 2024م.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية معالي السيد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة المغربية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ينظم هذا المعرض برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس، وبإشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، ويشارك فيه 1500 عارض من 130 دولة. وتتميز نسخة هذا العام بتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الصحة الرقمية.

سونا