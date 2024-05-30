عقار جديد يعالج الاكتئاب الحاد

توصلت شركة “جونسون اند جونسون” إلى عقار جديد نجح في علاج مرضى الاضطراب الاكتئابي الحاد وأعراض الأرق.

وأوضحت الشركة أن العلاج الجديد الذي يحمل اسم “سلتوريكسانت” استوفى جميع الأهداف الرئيسية والثانوية في دراسة متقدمة تقيم فاعليته في علاج الاضطراب الاكتئابي.

وأشارت إلى أن العقار المذكور تناوله المرضى المشاركون في الدراسة بوصفه علاجاً تكميلياً إلى جانب مضادات الاكتئاب.

وكانت دراسة حديثة قد أُجريت بجامعة “أكسفورد البريطانية”، قد نوهت إلى فاعلية الفطر السحري في التقليل من حدة الاكتئاب لدى المرضى.

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