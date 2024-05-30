رئيس مجلس السيادة يطلع على أداء ديوان الزكاة

رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استعرض أداء ديوان الزكاة والمنجزات التي حققها خلال الفترة السابقة خلال لقاء جرى في مكتبه الاربعاء، بحضور الأمين العام لديوان الزكاة، الأستاذ أحمد إبراهيم عبدالله. وفي تصريح صحفي بعد اللقاء، أوضح الأمين العام أنه تلقى نصائح وإرشادات من رئيس المجلس السيادي تهدف إلى تعزيز وتطوير العمل الزكوي في البلاد.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء عرض نشاطات الديوان خلال شهر رمضان، مثل دعم خلاوى القرآن الكريم ومراكز الإيواء، بالإضافة إلى دعم جرحى القوات المسلحة وبرامج رتق النسيج الاجتماعي. وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الهام الذي يقوم به الديوان في دعم الفئات الضعيفة، ورعاية الأيتام، ومساعدة الأسر المحتاجة.

سونا