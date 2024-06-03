مدير شرطة ولاية غرب كردفان يتفقد الارتكازات المتقدمة في محور تأمين المدينة وطريق ود بندة الخوي النهود

شهد العميد شرطة د معز عبد القادر علي محمد مدير شرطة ولاية غرب كردفان المكلف الطابور الشهري لشرطة الولاية بمشاركة جميع الادارت المتخصصة اضافة لقوات شرطة ولايات دارفور الخمسة والتى تم توفيق اوضاعها بالولاية وشرطه تأمين منشآت النفط في ذات السياق قام مدير شرطة الولاية المكلف بالمرور على الارتكازات المتقدمة في محور تأمين المدينه وطريق ود بنده النهود وطريق الخوي النهود .

المكتب الصحفي لشرطة السودان