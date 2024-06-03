سياسية
برمة: نشدد على توسعة المشاركة وندعو لحوار مع القوى الأخرى بما في ذلك الكتلة الديمقراطية
نجدد دعوتنا لعقد مائدة مستديرة لحل الأزمة السودانية ونشدد على توسعة المشاركة وندعو لحوار مع القوى الأخرى بما في ذلك الكتلة الديمقراطية .. مقابلة خاصة لـ”الشرق” مع رئيس حزب الأمة القومي المُكلف فضل الله برمة ناصر.
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الشرق للأخبار
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