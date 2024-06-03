برمة: نشدد على توسعة المشاركة وندعو لحوار مع القوى الأخرى بما في ذلك الكتلة الديمقراطية

نجدد دعوتنا لعقد مائدة مستديرة لحل الأزمة السودانية و نشدد على توسعة المشاركة وندعو لحوار مع القوى الأخرى بما في ذلك الكتلة الديمقراطية .. مقابلة خاصة لـ”الشرق” مع رئيس حزب الأمة القومي المُكلف فضل الله برمة ناصر.

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