سياسية

الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي: اللاجئون السودانيون في غابات إقليم الأمهرة يعيشون “ظروفاً مأساوية”

2024/06/03
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قالت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي بأن اللاجئون السودانيون في غابات إقليم الأمهرة يعيشون “ظروفاً مأساوية” وفي غاية التعقيد بسبب ندرة الغذاء والماء والدواء، إلى جانب الحصار المفروض عليهم ومواجهتهم الأمطار والفيضانات.
– نناشد رئيس الوزراء الإثيوبي بتوفيق أوضاع اللاجئين السودانيين في غابات إقليم الأمهرة، وإجلائهم من معسكري “كومر” و”اولالا” جراء ما يعانونه من مخاطر أمنية تعرض حياتهم للخطر
– نناشد آبي أحمد بتحسين أوضاع اللاجئين السودانيين وتوفير الدواء والغذاء وغيرهما من الضروريات التي يحتاجونها، ونناشد المنظمات الإنسانية النظر في المشاكل التي تواجههم.
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الشرق للأخبار

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