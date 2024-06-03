عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر يلتقي وفد شورى الزغاوة

إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر اليوم وفد مجلس شوري قبيلة الزغاوة برئاسة المهندس صالح عبد الله احمد بحر رئيس المجلس.

وأوضح رئيس مجلس شوري الزغاوة في تصريح صحفي ان اللقاء يأتي في إطار مشاركة القبيلة في حملة الاستنفار العام التي تشهدها البلاد ودعمها للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

وأكد سيادته استعداد أبناء القبيلة بكل ولايات دارفور للمشاركة في حملة الاستنفار دفاعا عن سيادة السودان ووحدته واستقراره وحرص مجلس شورى القبيلة على استقطاب الدعم اللازم لكافة المستنفرين من القبيلة وولايات دارفور كافة لدحر التمرد.

سونا