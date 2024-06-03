ناشدت بإجلائها عدة مرات .. وفاة صحفية سودانية بالخرطوم

انتقلت إلى رحمة الله الصحفية السودانية هدى حامد إبراهيم في الخرطوم أمس بعد تعرضها للدغة ثعبان، وهذا نتيجة لعدم توفر العلاج.

نعى المكتب التنفيذي وأعضاء جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية “هدى” التي توفيت وهي تواجه صعوبة الحياة وتبحث عن وسيلة نجاة بعد أن قضت أكثر من عام في أخطر منطقة للصراع المسلح وهي تقيم في مدينة الخرطوم بحري، الحاج يوسف.

وأوضحت الجمعية أن هدى قد أرسلت نداء استغاثة عدة مرات لطلب الإجلاء دون أن تتلقى أي استجابة. وأضافت أن هدى وعائلتها يعانون من الجوع ونقص الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعرضهم لمواجهة آلة الحرب.

وأوضحت أن عائلة هدى ذكرت أنها توفيت بسبب لدغة ثعبان ولم يكن هناك إمكانية لإنقاذها.

أفادت الجمعية أن الفقيدة قد اجتهدت في مجال عملها الإعلامي، وحصلت على درجة الماجستير، وأطلقت موقعاً إلكترونياً باسم “سودان بوست”. كما أنها كانت صحفية محترفة دون أن تميل لأي طرف سياسي، وظلت تشارك بفعالية في جميع أنشطة جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية وغيرها من الفعاليات الصحفية والإعلامية، وتمتعت بالنشاط والحيوية والتعاون مع زملائها.

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