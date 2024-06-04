تنفيذي الروصيرص يؤكد اهتمام المحافظة بترقية الخدمات

استقبل الاثنين، الاستاذ ياسر أحمد الطالب الفيل، المدير التنفيذي لمحافظة الروصيرص، وفدًا من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في مكتبه. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات والمناسبات التي تُعقد في رئاسة المحافظة، والتي تُشهد تلاحمًا واسعًا بين الإدارة التنفيذية ومختلف أطياف المجتمع، مؤكدة على وحدة وتكاتف المكونات المختلفة في الروصيرص، ودعمها لبرامج ومشاريع المحافظة.

وقدم الوفد التهاني للمدير التنفيذي، ياسر الطالب، بمناسبة توليه المنصب، مُعربين عن دعمهم وتأييدهم للمحافظة، والتزامهم بالعمل المشترك من أجل التقدم والتطوير.

أكد الوفد أن ياسر الطالب مؤهل لتحقيق التغيير المنشود، ويتمتع بالحنكة والحكمة والخبرة الميدانية والتفاعل مع المجتمع، مُعلنين أنهم كقادة مجتمعيين، سيكونون داعمين وشركاء في تعزيز وتطوير الخدمات في جميع أنحاء المحافظة.

من جانبه، أعرب ياسر الطالب عن سعادته بلقاء قيادات الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الإدارة التنفيذية في محافظة الروصيرص ستسعى إلى توسيع مشاركة المجتمع، وأن الجميع شركاء في مسيرة التطوير والرقي.