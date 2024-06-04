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بحث تنشيط التجارة بين السودان وجنوب السودان

2024/06/04
شمال وجنوب السودان

بحث الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الاثنين برئاسة وزير التجارة والتموين، السيد الفاتح عبد الله يوسف، مع توت قلواك، مستشار الرئيس السوداني سلفاكير ميارديت، في مقر إقامته بمدينة بورتسودان، إمكانية فتح التجارة بين البلدين.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على حركة التجارة بين دولة جنوب السودان والسودان عبر المنفذ البري بين (الجبلين والرنك) وعبر النقل النهري (كوستي وجوبا).

أشار المستشار توت قلواك إلى أن الترتيبات تجري حاليًا من جانب دولة جنوب السودان لاستقبال وزير التجارة والتموين، السيد الفاتح عبد الله يوسف، في جوبا بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك لتدشين سير التجارة بين البلدين بعد توقيع الاتفاقيات التي تحكم هذا التعاون الاقتصادي المهم.

وحضر الاجتماع سعادة سفير جنوب السودان والقنصل العام لدولة جنوب السودان بمدينة بورتسودان وأمن الجانبان على اشراك رجال الاعمال بين البلدين …والغرف التجارية.
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سونا

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