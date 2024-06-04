والي البحر الأحمر يلتقى بالسفير القطرى

بحث اللواء الركن مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر، مع سعادة السفير محمد إبراهيم السادة، سفير دولة قطر بالسودان، وفريق السفارة، يوم الاثنين في مكتبه، مشكلة نقص المياه في الولاية، بحضور د. صلاح الدعاك، رئيس جمعية الهلال الأحمر القطري بالسودان، وطارق محي الدين، مدير مكتب قطر الخيرية بالإنابة.

وأثنى والي ولاية البحر الأحمر على التدخلات الإنسانية لدولة قطر في مجالات مختلفة، واستمع الوفد القطري لشرح شامل حول أزمة المياه والحلول الممكنة المقترحة، ووعد بالتدخل للمساهمة في حل هذه المشكلة.

وفي نفس السياق، أوضح طارق محي الدين أن مكتب قطر الخيرية بالسودان بدأ في الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشاريع محطات تحلية وتحسين محطة ضخ سد موج جنوب بورتسودان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في حل أزمة المياه وتوفيرها في المناطق المستهدفة داخل مدينة بورتسودان.