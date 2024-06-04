الخرطوم تدرس إمكانية إستئناف الدراسة لطلاب الصف الثالث الثانوي

تداول إجتماع حكومة ولاية الخرطوم يوم الاثنين برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة امكانية استئناف الدراسة بالمناطق الآمنة فى الولاية.

وقدم مدير وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد رؤية الوزارة والتى شملت كل الجوانب التعليمية والفرص المتاحة والبدائل المطروحة من بينها التعليم الإلكتروني.

وأيضاً التحديات التي تواجه إستئناف الدراسة أبرزها الجوانب الامنية واستغلال المدارس كمراكز لايواء الوافدين وتأخر مرتبات المعلمين وتطرق مدير عام التعليم الى إستعداد اليونسيف لدعم تعليم الاساس.

وقرر الاجتماع التوجه نحو الترتيب لإستئناف الدراسة لطلاب الصف الثالث الثانوي بغرض مراجعة المقررات والاعداد لامتحانات الشهادة الثانوية المتوقعة المؤجلة من العام ٢٠٢٣م.

في سياق مختلف بدأت حكومة الولاية مناقشة خطة الإعمار وفقا للمقترحات الأولية التي قدمها للإجتماع منسق برنامج إعادة الاعمار سيف الدين مختار ويأتي الإعمار بعد أن تعرضت مناطق واسعة من الولاية إلى إستهداف ممنهج لمرافق البنى التحتية والخدمات.

حيث تضمنت المقترحات رؤية للإعمار على ثلاثة محاور تبدأ بالعودة الطوعية وإعادة الخدمات الرئيسية (المياه، الكهرباء، والمستشفيات) ومحور البنى التحتية.