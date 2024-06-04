حركة العدل والمساواة السودانية تنعي الملك جعفر علي محمدين

حركة العدل والمساواة السودانية

نعي أليم

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الملك/ جعفر علي محمدين ادم صبي، ملك دار تور ، و الذي وافته المنية اليوم الأثنين الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٤ إثر علة لم تمهله طويلا.

والحركة اذ تنعي الملك جعفر علي محمدين إنما تنعي أحد أهم ركائز الإدارة الاهلية في دارفور و السودان و الذي أمضى حياته في خدمة المواطنين و معالجة قضاياهم، وقد عرف الملك جعفر ادم صبي بحكمته في رتق النسيج الاجتماعي و المصالحات القبلية و إرساء دعائم السلام الأهلي.

يتقدم رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لأسرة الملك جعفر و جميع آل الملك ادم صبي و أقاربهم و أصهارهم و الأهل و العشيرة في دار تور خاصة و دارفور عامة و الإدارات الأهلية في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، و أن يسكنه فسيح جناته، و يجعل قبره روضة من رياض الجنة، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

إنَّا لله و إنّا إليه راجعون

Justice & Equality Movement ( JEM ) sudanjem.com

معتصم أحمد صالح

أمين الإعلام، الناطق الرسمي

٣ يونيو ٢٠٢٤