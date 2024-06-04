سياسية

حركة العدل والمساواة السودانية تنعي الملك جعفر علي محمدين

2024/06/04
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حركة العدل والمساواة

حركة العدل والمساواة السودانية

نعي أليم
قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.
تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الملك/ جعفر علي محمدين ادم صبي، ملك دار تور ، و الذي وافته المنية اليوم الأثنين الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٤ إثر علة لم تمهله طويلا.

والحركة اذ تنعي الملك جعفر علي محمدين إنما تنعي أحد أهم ركائز الإدارة الاهلية في دارفور و السودان و الذي أمضى حياته في خدمة المواطنين و معالجة قضاياهم، وقد عرف الملك جعفر ادم صبي بحكمته في رتق النسيج الاجتماعي و المصالحات القبلية و إرساء دعائم السلام الأهلي.

يتقدم رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لأسرة الملك جعفر و جميع آل الملك ادم صبي و أقاربهم و أصهارهم و الأهل و العشيرة في دار تور خاصة و دارفور عامة و الإدارات الأهلية في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، و أن يسكنه فسيح جناته، و يجعل قبره روضة من رياض الجنة، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
إنَّا لله و إنّا إليه راجعون

Justice & Equality Movement ( JEM ) sudanjem.com
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام، الناطق الرسمي
٣ يونيو ٢٠٢٤

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