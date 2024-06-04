سياسية

تنسيقية “تقدم”: الاتحاد الإفريقي على وشك تيسير حوار شامل بين السودانيين في الأسابيع القادمة

2024/06/04
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قالت تنسيقية “تقدم” بإن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى أبلغتها خلال اللقاء بأن الاتحاد الإفريقي على وشك تيسير حوار شامل بين السودانيين في الأسابيع القادمة.
– الاتحاد الإفريقي يعمل على توحيد الجهود الساعية للسلام في منبر واحد مع التأكيد على أن منبر جدة هو المنبر الوحيد الفاعل حالياً من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار.
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الجزيرة – السودان

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