تنسيقية “تقدم”: الاتحاد الإفريقي على وشك تيسير حوار شامل بين السودانيين في الأسابيع القادمة

– الاتحاد الإفريقي يعمل على توحيد الجهود الساعية للسلام في منبر واحد مع التأكيد على أن منبر جدة هو المنبر الوحيد الفاعل حالياً من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

الجزيرة – السودان