سياسية
تنسيقية “تقدم”: الاتحاد الإفريقي على وشك تيسير حوار شامل بين السودانيين في الأسابيع القادمة
قالت تنسيقية “تقدم” بإن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى أبلغتها خلال اللقاء بأن الاتحاد الإفريقي على وشك تيسير حوار شامل بين السودانيين في الأسابيع القادمة.
– الاتحاد الإفريقي يعمل على توحيد الجهود الساعية للسلام في منبر واحد مع التأكيد على أن منبر جدة هو المنبر الوحيد الفاعل حالياً من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار.
الجزيرة – السودان
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