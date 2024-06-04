أغرب انتخابات بالعالم.. السكان 46 والمرشحون 30

تجرى في قرية إنغريا القريبة من تورينو شمالي إيطاليا، واحدة من أغرب الانتخابات في العالم، إذ يسكن القرية 46 نسمة فقط، فيما تخوض الانتخابات نحو 30 شخصاً، أي أكثر من ثلثي السكان.

ورغم ذلك، يواجه إيغور دي سانتيس، رئيس بلدية إنغريا، تحدياً صعباً في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، في سعيه إلى ولاية رابعة لمنصبه، حسب «سكاي نيوز».

ووفق تقرير لصحيفة «غارديان» البريطانية، يغلب على انتخابات البلدة طابع عائلي، إذ إن والدة دي سانتيس انضمت إلى منافسه ريناتو بوليتو، علماً بأن جده كان عمدة القرية لمدة 30 عاماً. وقال دي سانتيس: «طلبت من والدتي الانضمام إلي، لكن بعد أن رأت أن قائمة بوليتو أغلبها من النساء، قررت الانضمام لها، إنهم جميعاً متطوعون، عملوا بجد من أجل القرية».

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