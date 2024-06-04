شاهد بالصورة والفيديو.. عروس “مصرية” ترقص وتحتفل بزفافها على أنغام الأغنية السودانية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زواج مصري وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, العروس وهي تحتفل وترقص في ليلة زفافها.

ورقصت العروس المصرية التي نالت اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودا بالأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين