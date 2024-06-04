المدير العام لقوات الشرطة يلتقي بمفوض العون الإنساني واللقاء يناقش أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء ناقش أهمية التعاون و التنسيق المحكم في ما يختص بالمعابر الحدودية التي تم فتحها لمراقبة دخول الأجانب بتلك المعابر وكيفية التنسيق لضبط وتقنين عملية الدخول في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مما يتطلب التنسيق والتعاون والمتابعة لتنسيق تلك الجهود ، كما تطرق اللقاء إلى اهمية وضرورة افتتاح مكاتب للجوازات بكل من نيروبي وجنيفا لوجود عدد من المراكز و المنظمات في تلك البلدان.