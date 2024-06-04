سياسية
المدير العام لقوات الشرطة يلتقي بمفوض العون الإنساني واللقاء يناقش أهمية التنسيق والتعاون بين الجانبين
التقى الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الثلاثاء بالأستاذة سلوى آدم بنيه مفوض العون الإنساني بحضور اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء ناقش أهمية التعاون و التنسيق المحكم في ما يختص بالمعابر الحدودية التي تم فتحها لمراقبة دخول الأجانب بتلك المعابر وكيفية التنسيق لضبط وتقنين عملية الدخول في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مما يتطلب التنسيق والتعاون والمتابعة لتنسيق تلك الجهود ، كما تطرق اللقاء إلى اهمية وضرورة افتتاح مكاتب للجوازات بكل من نيروبي وجنيفا لوجود عدد من المراكز و المنظمات في تلك البلدان.
من جانبها أشادت مفوض العون الإنساني بالتجاوب الكبير لرئاسة قوات الشرطة واهتمامها الكبير بتنسيق كافة الجهود للقضايا التي تهم الوطن والمواطن.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان
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