وزير الداخلية المكلف يشيد بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

بعث اللواء شرطة م خليل باشا سايرين وزير الداخلية ببرقية إشادة للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وأفرعها المختلفة لا سيما المكتب الصحفي للشرطة لأدائه المتميز وقيامه بأعمال التغطيات الصحفية المباشرة المتعلقة بوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والإدارات العامة والمتخصصة وشرطة الولايات وعكسها عبر وسائل الإعلام المختلفة بجانب القيام بمهام الرصد والتحليل.

وذكر السيد الوزير في إشادته أن المكتب الصحفي للشرطة من خلال تغطياته المتميزة لأنشطة الوزارة ورئاسة قوات الشرطة قد ساهم في تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن الشرطة وانتشارها الواسع في جميع الأنحاء وتضحياتها في سبيل تحقيق الأمن وبسط الطمأنينة في المجتمع بحانب تقديمها للخدمات الشرطية الأخرى الموجهة نحو المواطن. وعلى صعيد ذي صلة قال اللواء شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات إن هذه الإشادة مستحقة وتمثل دافعاً كبيراً لبذل مزيد من الجهود في سبيل ترقية وتطوير العمل الإعلامي الصحفي بالشرطة، متمنياً مزيداً من النجاحات والتميز لطاقم المكتب الصحفي للشرطة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان