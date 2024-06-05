الفنادق في البحرين.. توضيح من سفارة السودان بالمنامة

نفت سفارة جمهورية السودان بالبحرين صحة ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم السماح للسودانيين بالإقامة في الفنادق في البحرين كمل نفت صدوره عن شئون الجوازات والجنسية والاقامة (NPRA) في البحرين .

أوضح السيد القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالبحرين إن الخارجية البحرينية قد أكدت للسفارة عدم صحة هذا المنشور ، كما أفادت بأن التأشيرات الصادرة للسودانيين قد قلت بسبب عزوف الفنادق عن تقديم ضمانات للسودانيين بعد وصول أعداد منهم إلى البحرين بضمانات من الفنادق ولم يكن لديهم مايغطى تكاليف الإعاشة والسكن الأمر الذي يعرض تلك الفنادق للمساءلة القانونية.

تعمل السلطات البحرينية من أجل أعادة ثقة الفنادق في الزوار السودانيين حيث يعتمد نظام التاشيرة على الضمان الفندقي ، كما يجرى التنسيق بين السلطات البحرينية والسفارة من أجل ضمان سلاسة اجراءت القادمين وعدم حدوث تكدس للراغبين في تكملة إجراءات تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.