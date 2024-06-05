اقتصاد وأعمال
جبريل ابراهيم يلتقي عمر بولاط
التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني د. جبريل ابراهيم بوزير التجارة التركي عمر بولاط.
ناقش الوزيران قضايا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصاً في مجالات الطاقة و البنية التحتية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين. تمتلك تركيا خبرات كبيرة في مجالات حيوية شتى يمكن ان تسهم بها في مرحلة اعادة اعمار البلاد.
رصد وتحرير – “النيلين”
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