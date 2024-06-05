جبريل ابراهيم يلتقي عمر بولاط

ناقش الوزيران قضايا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصاً في مجالات الطاقة و البنية التحتية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين. تمتلك تركيا خبرات كبيرة في مجالات حيوية شتى يمكن ان تسهم بها في مرحلة اعادة اعمار البلاد.