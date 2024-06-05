تحزير ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يحذّر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب موقع “سينس أليرت”.

وأصبح هذا التهديد الصحي مصدر قلق في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع درجات الحرارة.

فقد راقب فريق بحث بقيادة مركز أبحاث هيلمهولتز ميونيخ في ألمانيا خرائط لدرجات الحرارة أثناء الليل مقابل عدد حالات السكتات الدماغية المسجلة في مدينة أوغسبورغ الألمانية على مدار 15 عامًا.

خطر السكتة الدماغية يهدّد النساء وكبار السن

ووجدوا زيادة ذات دلالة إحصائية في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في الأيام التي سجلت درجات حرارة مرتفعة.

ولاحظ العلماء درجات الحرارة التي سُجلت أثناء الليل، واستنتجوا أن الخطر يهدّد كبار السن والنساء بشكل خاص.

وينقل موقع “سينس أليرت” عن ألكسندرا شنايدر، عالمة الأوبئة في جامعة هيلمهولتز ميونيخ قولها: “أردنا أن نفهم إلى أي مدى تشكّل درجات الحرارة المرتفعة أثناء الليل خطرًا على الصحة”.

تأثير تغيّر المناخ

وتؤكد أن “هذا أمر مهم لأن تغيّر المناخ يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل بشكل أسرع بكثير من درجات الحرارة أثناء النهار”.

وأدرجت الدراسة إجمالي 11037 حالة سكتة دماغية رُصدت في مستشفى جامعة أوغسبورغ في بين عامي 2006 و2020.

وقد ارتفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7% خلال الليالي المصنفة على أنّها “استوائية”، أي تلك التي ظلت فيها درجة الحرارة أعلى من 14.6 درجة مئوية.

ويشرح الباحثون أن مجموعة متنوعة من العوامل ترفع احتمال الإصابة بالسكتات الدماغية بما في ذلك زيادة احتمال الإصابة بالجفاف والوصول المحدود إلى أجهزة التكييف.

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