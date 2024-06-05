سياسية

قوات الدفاع المدني تشارك في نفرة إعمار سوق أم درمان

2024/06/05
الخرطوم حرب حريق 1
واصل متحرك إسناد قوات الدفاع المدني مهامه بولاية الخرطوم بقيادة اللواء قرشي حسين في نفرة إعمار سوق أم درمان الكبير بحضور والي ولاية الخرطوم المكلف وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن وجميع الأجهزة النظامية. وقد تم هذا العمل بمبادرة كريمة من تجار السوق بهدف إعماره وإرجاعه لسيرته الأولى.
وقال الفريق شرطة د. عثمان عطا مدير قوات الدفاع المدني في تصريح *للمكتب الصحفي للشرطة إنه وفي إطار المسئولية الاجتماعية للدفاع المدني والمساهمة في إعمار وإعادة تأهيل المناطق المحررة بأم درمان قام فريق متحرك الإسناد بتطهير وتعقيم سوق أم درمان وإزالة مخلفات الحرب فيه تمهيداً لاستئناف حركة البيع والشراء به خدمة لأهلنا بولاية الخرطوم عموماُ ومحلية امدرمان الكبرى على وجه الخصوص، مؤكداً أن قوات الدفاع المدني ستواصل جهودها في إعمار وتأهيل المناطق الآمنة.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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