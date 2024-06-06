«زين» نظّمت بطولة البادل الخامسة لموظفيها

نظمت شركة زين بطولة البادل الخامسة لموظفيها، وشهدت البطولة أجواء رياضية حماسية، ساهمت في تعزيز روح العائلة الواحدة وتعزيز ثقافة الانتماء بين الموظفين ومسؤولي الإدارة التنفيذية، وقد قدم النائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في زين، بدر ناصر الخرافي، تحت إشرافه وإدارته. لقد شهدت البطولة إقبالا إيجابياً من قبل المشاركين من مختلف القطاعات والإدارات، حيث سجلت مشاركة 16 فريقاً، واستمرت منافساتها على مدار يوم كامل في ملاعب أكاديمية OCEAN Padel في منطقة السالمية. اختتمت البطولة بتتويج فريق ZAIN بلقب البطولة، في حين جاء فريق Heavyweights في المركز الثاني وفريق KOBE في المركز الثالث.

تعمل شركة زين على تنظيم هذه المنافسات الرياضية بين موظفيها بانتظام، بهدف تشجيع النشاط البدني، وتعزيز المنافسة الرياضية، وتعزيز الروح الجماعية، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاجتماعية وتقويتها خارج بيئة العمل.

وتسهم هذه المبادرات في إثراء التواصل بين الموظفين، وتفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لديهم لإتاحة الفرصة لهم لإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها، حيث لن تدخر جهدا في تشجيع موظفيها على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضيــة والصحيـــة المختلفة.

الأنباء الكويتية