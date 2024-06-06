«البيتكوين» أعلى فئات الأصول ربحاً منذ بداية 2024

في منشور على منصة “إكس”، أشار الخبير الاقتصادي محمد العريان إلى تعافي كبير في شهر مايو الماضي من الخسائر التي تكبدتها كل من مؤشر الأسهم الأميركية “ناسداك” وعملة البيتكوين مقارنة بأداءها في أبريل. وأوضح أن الشهر الماضي كان جيدًا بشكل عام بالنسبة للمستثمرين.

وأشار كبير المستشارين الاقتصاديين لدى “أليانز” إلى أن عملة البيتكوين حققت أعلى عائد ضمن فئات الأصول المدرجة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو، حيث بلغت مكاسبها خلال هذه الفترة حوالي 59%. وأعقبها مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” بنسبة عائد تصل إلى 15.01%.

ثم الذهب الذي يعد مرتفعا بأكثر من 13% منذ بداية العام، بينما بلغت مكاسب النفط 7.45% خلال الفترة نفسها، وحقق مؤشر «ناسداك» مكاسب بلغت 11.48%، فيما بلغت مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» نحو 10.64%، ومؤشر «ستوكس يوروب 600» نحو 8.18%، و«فوتسي 100» بـ 7.01%، ومؤشر شنغهاي المركب بـ 3.76%، ومؤشر داو جونز بـ 2.64%.

الأنباء الكويتية