شاهد.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها الكبير للجيش وتغني له (وا جيد ليا)

واصلت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” دعمها للقوات المسلحة في حربها ضد قوات الدعم السريع, من خلال انتاجها لعدد من الأغنيات التي تمجد الجيش السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فرغت سيدة الغناء السوداني من تسجيل أغنية جديدة أضافتها لألبوم دعم الجيش.

الأغنية الجديدة حملت اسم (وا جيد ليا) وهي من كلمات وألحان الشاعر بشرى البطانة, وقامت المطربة بتسجيلها بدولة الإمارات التي تقيم فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين