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شاهد.. الفنانة هدى عربي تنشر صور من حفلها الأخير بالقاهرة وتقول: (جني وجن زول يعمل فيها فالح علي)

2024/06/05
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة من حفل خاص أحيته مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة خلال هذا الأسبوع.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت سلطانة الطرب صور مشاركتها في الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتبت الفنانة هدى عربي, تدوينة قصيرة على صورها قالت فيها: (جني وجن زول يعمل فيها فالح علي أنا بعرف اي حاجة وبمشي بي مزاجي الصور السمحة دي ما عندها اي علاقة).

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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