شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد.. الفنانة عشة الجبل تغني لبطل أوروبا (ريال مدريد جاب الجديد) وجمهورها يتفاعل معها ويصرخ بشكل هستيري: (واااي أنا من مدريد)

عادت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو من حفل خاص.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة المثيرة للجدل وهي تغني لنادي ريال مدريد الإسباني الذي توج بدوري أبطال أوروبا للمرة ال 15 في تاريخه.

وتغنت الجبلية لعملاق أوروبا في وصلة غنائية قصيرة (ريال مدريد جاب الجديد) وسط تفاعل جمهورها الذي صرخ بشكل هستيري: (واااي أنا من مدريد).

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الفنانة عشة الجبل كانت قد أعلنت حبها وتشجيعها لريال مدريد, حيث ظهرت في جلسة تصوير تم نشرها مؤخراً وهي ترتدي “تشيرت” النادي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين