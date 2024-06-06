وزير الداخلية المكلف يلتقي بسفير دولة قطر واللقاء يبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين

أشاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمواقف دولة قطر حكومةً وشعباً الداعمة والمساندة للسودان وشعبه امتداداً للعلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين ، مبيناً أن تلك المواقف مبدئية ولا تتأثر بالتغيرات السياسية بجانب دعمها المتواصل من خلال مؤسسة قطر الخيرية خاصة بعد الحرب التي استهدفت مكونات البلاد ومقدراتها من قبل المليشيا المتمردة. جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء بمكتبه بالسفير محمد إبراهيم السادة سفير دولة قطر بحضور اللواء شرطة محمد أحمد أبكر مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي و اللواء شرطة (حقوقي) محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذي للوزارة ، مبيناً أن وزارة الداخلية تسعى إلى تنفيذ وتعزيز الاتفاقيات المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين في مجالات التدريب ورفع القدرات في شتى مجالات العمل الشرطي ، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة الداخلية القطرية للشرطة السودانية في مجال أنظمة الجوازات والسجل المدني ، مضيفاً أن وزارة الداخلية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع نظيرتها وزارة الداخلية القطرية.
من جانبه أكد سفير دولة قطر متانة العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين ، مؤكداً تفعيل كافة أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين بتبادل الخبرات وتوفير الدعم اللازم للشرطة السودانية في المجالات الشرطية المختلفة بما يحقق ويسهم في أمن واستقرار البلاد.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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