طوارئ الخرطوم: إبادة الكلاب الضالة وحملة تطعيم الكلاب الموجودة بالمنازل

وقف إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعها الاربعاء برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على مجمل الأوضاع المتعلقة بالتوجيهات التكاليف التي أسند للاجهزة التنفيذية القيام بها خلال الاسبوع الماضي

وإستمع الاجتماع الي تقرير من مساعد المدير العام لقوات الدفاع المدني للشئون الفنية الطوارئ والكوراث اللواء قرشي حسين عن الاعمال التي قام بها الدفاع المدني بمد الولاية بمعدات ومواد تطهير وطلمبات ومشمعات ومتحركات فضلا عن الدفع بضباط مؤهلين في أعمال التعقيم التطهير والتي شملت عدد (31) موقعا في الأسواق و المستشفيات ومراكز الشرطة وأضاف أنهم بصدد وضع خطة مستقبلية لتغطية كل المناطق التي يتم تطهيرها من التمرد ،فيما إستمع الإجتماع الى تقرير عن عمليات ازالة الدانات والاجسام المتفجرة واوضح رئيس الفرق العاملة في الميدان أنه تمت تغطية امدرمان بنسبة تتفاوت ما بين (٦٠٪) الى (٧٠٪) لدينا (٣) فرق تعمل داخل حي ودنوباوي لدينا فريق خاص لجمع الدانات التي تقع بسبب التدوين واكد الاجتماع أهمية احكام التنسيق بين الدفاع المدني وفرق ازالة الالغام كذلك إستمع الى تقرير عن حملة إبادة الكلاب الضالة وحملة تطعيم الكلاب الموجودة بالمنازل وستبدأ الحملة خلال الأيام القادمة بمشاركة وزارة الصحة والمحلية وادارة النفايات وطالب الاجتماع ان يصاحب الحملة توعية واعلام للمواطنين ببدء الحملة حتي لا يحدث زعر للمواطنين .

المكتب الصحفي لشرطة السودان