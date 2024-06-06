والي الخرطوم يصدر أمر طوارئ حظر بموجبه حمل السلاح

وحدد الأمر سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وانفاذه والحجز على السلاح الناري موضوع المخالفة لهذا الامر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء والقبض على الأشخاص المخالفين وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الامر.