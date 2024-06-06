بالصور.. البرهان يزور مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورتسودان

وقف رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على المجهودات الجبارة التي يقوم بها العاملون بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون في توصيل الرسالة الإعلامية للرأي العام.

جاء ذلك خلال زيارته الاربعاء لمقر التلفزيون بمدينة بورتسودان، حيث كان في إستقباله مدير الهيئة الأستاذ إبراهيم البزعي وعدد من قيادات الهيئة.

ووقف سيادته على العمل الكبير الذي يقوم به العاملون بالهيئة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

مشيداً بصبرهم ومثابرتهم من أجل تغطية الأحداث وتمليك المعلومات الحقيقية للرأي العام بكل نزاهة وشفافية، مشيراً إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها الإعلام في تشكيل الرأي العام ونقل الحقائق بصورة شفافة.