سياسية

حزب المؤتمر السوداني: ندين هذه الجريمة “مهاجمة قرية ود النورة” البشعة التي ولغت فيها قوات الدعم السريع

2024/06/06
الدعم 1681799214
الدعم السريع
قال حزب المؤتمر السوداني بأننا ندين هذه الجريمة “مهاجمة قرية ود النورة” البشعة التي ولغت فيها قوات الدعم السريع وكل جرائمها في إقليم الجزيرة منذ سيطرتها على معظم جغرافيته.
– جرائم وانتهاكات حرب 15 أبريل اللعينة لا مناص من إجراء حكم القانون والمثول أمام منصات العدالة لكل منفذيها.
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الجزيرة – السودان

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