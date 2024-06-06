بصفقة ضخمة.. أبناء طبيب سعودي بارز إلى قائمة مليارديرات الشرق الأوسط

احتل اثنان من أبناء طبيب سعودي مكانًا في قائمة المليارديرات في الشرق الأوسط بعد أن تم تصنيف المجموعة الطبية التي يشاركان فيها كأكبر طرح عام أولي في المملكة الخليجية هذا العام، وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ.

وأفادت الوكالة أن ثروة الأخوين مازن وعمار فقيه، أبناء الطبيب الذي أسس شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، تجاوزت 2.5 مليار دولار بعد عملية البيع، بينما تقدر ثروة شقيقتهم منال بحوالي 600 مليون دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وأشار التقرير إلى أن هذا يُعتبر مثالًا جديدًا على سرعة تكوين الثروات في صناعة الخدمات الصحية في السعودية، حيث أدت هذه الصناعة إلى جعل سليمان الحبيب ثاني أغنى رجل في السعودية، بثروة تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وبدأ سليمان فقيه، الذي كان طبيبًا متدربًا، ممارسة الطب في مكة عام 1961 قبل أن يؤسس مجموعة فقيه للرعاية الصحية في جدة بعد مرور 17 عامًا.

وتولى ابنه الأكبر، مازن، منصب الرئيس التنفيذي في عام 2012 وشرع في التوسع الذي جعل المجموعة واحدة من أبرز شركات الرعاية الصحية في المملكة، حيث تضم 835 سريرًا في أربعة مستشفيات وخمسة مراكز طبية.

وتوفر كلية الطب في المجموعة، التي تُعد إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في السعودية، تدريبًا لأكثر من 1400 طالب سنويًا في المتوسط.

وبحسب بلومبرغ، نمت إيرادات مجموعة فقيه للرعاية الصحية بنسبة 35 في المائة عام 2020، ووصلت إلى 2.3 مليار ريال (564 مليون دولار) في عام 2023.

وتخطط المجموعة، التي تعمل في دبي أيضا، لمضاعفة قدرتها السريرية بحلول عام 2028، كما تتجه نحو السياحة الطبية للزوار، حيث تقدم علاجات للحجاج بعروض تشمل كل شيء بدءا من التأمين إلى حجوزات الطيران والمترجمين.

ويمتلك مازن فقيه وإخوته معا حوالي 77 في المئة من أسهم من الشركة.

واستقال مازن من منصبه رئيسا تنفيذيا في عام 2017، بعد وفاة والده في عام 2014، وهو الآن عضو منتدب وعضو في مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، فيما يشغل عمار منصب رئيس مجلس الإدارة، وتشغل منال منصب نائب الرئيس.

ورفض ممثل عن مجموعة فقيه للرعاية التعليق على ما ورد من معلومات في هذا التقرير، وفقا لبلومبرغ.

وتعد صناعة الرعاية الصحية إحدى المجالات الرئيسية التي ركزت عليها رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأنشأت المملكة العربية السعودية برنامجا عام 2021 لجعل القطاع الصحي أكثر كفاءة، وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي كيانا لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

وشهدت السوق السعودية تزايدا في طروحات شركات الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب وشركة النهدي الطبية للصيدليات، وشركة مصنع جمجوم للأدوية.

الحرة