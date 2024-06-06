سياسية
جبريل: هؤلاء شهداء قرية ود النورة الذين اغتالهم اوباش الدعم السريع
قال د.جبريل إبراهيم- رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بأن ”هؤلاء شهداء قرية ود النورة الذين اغتالهم اوباش الدعم السريع صبيحة اليوم الأربعاء ٥يونيو ٢٠٢٤. الرحمة و المغفرة للشهداء و خالص العزاء للأسر المكلومة.
د.جبريل إبراهيم- رئيس حركة العدل والمساواة السودانية
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