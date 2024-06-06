سياسية

المقاومة الشعبية السودانية: الثأر لهؤلاء الضحايا مسؤوليتنا وحماية أهلنا وأرضنا وعرضنا

2024/06/06
علم السودان
السودان
قالت المقاومة الشعبية السودانية بأن ما حدث بقرية ود النورة وما يحدث كل يوم من انتهاكات بحق المدنيين هو تأكيد عملي على ضرورة تقوية المقاومة الشعبية.
– الثأر لهؤلاء الضحايا مسؤوليتنا وحماية أهلنا وأرضنا وعرضنا مسؤوليتنا جميعاً ولن يتأت ذلك إلا بالمزيد من الإعداد والاستعداد لدفع ضريبة وثمن عزة وكرامة
– نثمن ونقدر الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية ومازلنا نرجو منها بذل المزيد من الجهد والقيام بواجباتها تجاه الأهل بالجزيرة.
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الجزيرة – السودان

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