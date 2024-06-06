المقاومة الشعبية السودانية: الثأر لهؤلاء الضحايا مسؤوليتنا وحماية أهلنا وأرضنا وعرضنا

قالت المقاومة الشعبية السودانية بأن ما حدث بقرية ود النورة وما يحدث كل يوم من انتهاكات بحق المدنيين هو تأكيد عملي على ضرورة تقوية المقاومة الشعبية.

– الثأر لهؤلاء الضحايا مسؤوليتنا وحماية أهلنا وأرضنا وعرضنا مسؤوليتنا جميعاً ولن يتأت ذلك إلا بالمزيد من الإعداد والاستعداد لدفع ضريبة وثمن عزة وكرامة