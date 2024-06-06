ضبط اجانب من ضحايا الاتجاربالبشر بشرق دلقو

اوضح مدير شرطة محلية دلقو العقيد/ خالد محمد علي في يوم الاثنين الماضي حضر لقسم دلقو المواطن /طارق حسن ومعه سبعة من الاجانب مشيراً الى انه تم العثور عليهم في سلسلة جبال كرور التي تبعد عن وحدة دلقو ما يقارب ١٥٠ كيلو متر وكانت حالة الضحايا حرجة حيث انهم تعرضوا لحادث انقلاب العربة التي تقلهم في طريقهم الى ليبيا عبر الحدود السودانية وتم اخلاء السائق عبر المهربين على ضوء ذلك افادوا بوجود مجموعة اخرى وبناءً على ذلك تحرك تيم بقوة مشتركة من الاجهزة الامنية والشرطية والقوات المسلحة بالتنسيق مع شرطة الولاية ودعم من المدير التنفيذي لمحلية دلقو وطافت القوة حول سلسلة جبل كرور وعثرت في اليوم الاول على اثنين من المفقودين وكانت حالتهم الصحية سيئة جدا تم اسعافهم بمركز صحي البوم في اليوم الثاني عثرت القوه أيضاً على شخصين تم اسعافهم بدلقو بمستوصف ميسرة في سوق ٦٢٥ حتى تماثلوا للشفاء وتم احضارهم لرئاسة المحلية بقسم دلقو وأيضاً في نفس اليوم تحركت قوة من جهاز الامن والمخابرات ومدير المباحث وشركة التعدين ووجدوا اثنين من الضحايا وبيوم الامس تحرك مجموعة من المعدنين بالتنسيق مع الجهات الامنية وتم العثور على شخص متوفي ضمن المجموعة ليصبح العدد الكلي للموجودين بالمركز ثلاثة عشر شخصا منهم اثنان من جمهورية ارتريا والبقية من الصومال وحالتهم الصحية جيدة وجاري البحث عن المفقودين الذي لايتجاوز عددهم اربعة اشخاص فيما اشار الى أنهم يحتاجون مزيد من الرعاية والاعاشة بالإضافة الى ترتيبات اخرى حتى يتم ترحيلهم الى الجهة المختصة بشؤون الاجانب بالولاية.

واعرب عن شكره لمدير الشرطة بالولاية والمدير التنفيذي بمحلية دلقو وكل الاجهزة الامنية بمختلف مسمياتها بمحلية دلقو والشركة السودانية لتوفيرهم عربة اسعاف كما اضاف مدير قسم شرطة دلقو رائد شرطة حقوقي / محمد حسين ان الضحايا حالياً في وضع صحي جيد بعد ان كانت حالتهم سيئة وانه تم فتح بلاغ في مواجهتم تحت بند المادة (٣٠) من قانون الجوازات السوداني وبأنه سيتم ترحيلهم الى جوازات الولاية لانها هي الجهة المسؤولة عن شؤون الاجانب وأشار مدير شرطة المحلية انه سيتم ترحيلهم الى معسكر اللاجئين بولاية كسلا مشيراً ان الاعاشة والعلاجات للضحايا تتم بالجهود الذاتية حتى مجيء منظمة العون الانساني بالمحلية لدعمهم ومساندتهم وتفقد احوالهم . من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمحلية دلقو الاستاذ /مدثر شرف الدين ان عملية الانقاذ والمتابعة تمت بسرعة وجيزة بعد ورود البلاغ منوها على الجهود التي بذلتها القوات الامنية المختلفة بالتنسيق والمتابعة والرصد والاهتمام بهذا الحادث معبرا عن شكره لهم بالإضافة الى انهم يسعون جاهدين الى اتخاذ الأجراءات الامنية وما يلزم على مستوى الولاية بالاضافة الى جهود المعدنين والمواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية في البحث عن الضحايا واهمية دورهم وبأنهم لا بد ان يكونوا يقظين والعين الساهره في التعامل معها بالتبليغ الفوري عن حدوث هكذا احداث والابلاغ عن اية ظواهر خصوصاً ما تمر به البلاد من ظرف مشيرا الى انهم في كامل الجاهزية والاستعداد للتعامل معهم كمحلية او اجهزة امنية موضحاً حديثه الى ضعفاء النفوس الذين يستغلونهم للأتجار بهم . من جانبه قال مفوض مفوضية العون الانساني بالمحلية الاستاذ / سيد فقير ان اوضاعهم الصحية مستقره الان فقط القليل منهم يحتاج لبعض الفحوصات الطبية شاكرا جهود محلية دلقو وشرطة المحلية بالتعاون مع المفوضية مناشداً لهم بتوفير دعم خاص حتى يتم ترحيلهم للجهات ذات الاختصاص بالولاية.

سونا