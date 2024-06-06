مرصد مشاد يستنكر جرائم المليشيات بالجزيرة ويدعو المجتمع الدولي لتصنيفها منظمة إرهابية

أعرب مرصد مشاد لحقوق الإنسان، عن إدانته واستنكاره ورفضه الشديد، لتعدي مليشيات الدعم السريع على المدنيين الأبرياء بقرى ود النورة وقرية الجترة وجبل سقدي في ولاية الجزيرة، حيث شنّت هجوماً على القرى وقطعت الطريق الرابط بين سنار والنيل الأبيض أمام الحركة التجارية ونهب البضائع والممتلكات وإرهاب المدنيين بإطلاق النار عليهم.

وندّد المرصد بعمليات القتل الجزافي الذي نفّـذته المليشيات على المدنيين العُزّل في قرية ود النورة، في جريمة تمثل انتهاكاً سافراً على حقوق الإنسان ومخالفة للقوانين الدولية للحرب.

وأبدى مرصد مشاد، قلقه البالغ حيال تمدُّد إتنهاكات المليشيات في القرى والأعيان المدنية، بعدما نفّـذت جريمة جديدة تُضاف لسجلها الحافل بالفظائع البشعة، حيث قامت بتصفية أكثر من (150) مدنياً وجرحى كثراً من (100) آخرين، علاوةً على توسيع دائرة الحرب على المناطق الآمنة، ما دفع العديد من السكان خاصةً النساء والأطفال بالنزوح خارج نحو المجهول، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم وتعقيد الأوضاع الإنسانية بالمنطقة.

واعتبر أن هذه الأعمال العدائية غير المبررة انتهاكًا صارخاً لحقوق الإنسان وقوانين الإنسانية الدولية، ويشدد على ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة المدنيين من جرائم المليشيات الإرهابية.

وطالب المجتمع الدولي للالتفاف والخروج من دائرة الصمت تجاه تلك الانتهاكات الجسيمة، واتخاذ موقف واضح وصريح لتسهيل عملية مُلاحقة ومُحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة الناجزة، كما طالب بالتدخُّل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين في السودان وتقديم العون الإنساني العاجل لهم وتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية.

صحيفة السوداني