شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يضع أموال “النقطة” على الفنانة إيمان الشريف بطريقة غريبة والمطربة تتجاوب معه دون اعتراض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يقوم بوضع أموال النقطة على الفنانة بطريقة غريبة.

وحرص الشاب على وضع الأوراق المالية على رأس المطربة إيمان الشريف, بالترتيب عكس ما يفعل الكثير من عشاق الحفلات والذين يقومون برمي الأموال دفعة واحدة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد استغرب عدد من المعلقين مع تفاعل المطربة مع الشاب وهي تسمح له بوضع “النقطة” على رأسها لفترة طويلة دون أن ترفض تصرفه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين