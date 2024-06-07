مدير مجمع جوازات سواكن بلغ عدد الحجاج لهذا (٤٦٨٠) حاجا

كشف العقيد شرطة د. الصادق الفاضل سليمان مدير مجمع جوازات سواكن بأن عدد الحجاج المفوجين لهذا العام بالبحر بلغ (٤٦٨٠) حاج على ٦ رحلات مقسمين الى ٩٣ فوج من كل ولايات السودان وأن الاستعدادات المبكرة للحج من قبل الإدارة العامة للجوازات ادي لنجاح عملية التفويج.

إلى ذلك أشاد السيد عرمان رئيس غرفة حجاج البحر الأحمر بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في إنجاح تفويج الحجاج لهذا العام بفضل التنسيق العالي مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة، هذا وقدودعت الإدارة الفوج الأخير لحجاج هذا العام.

المكتب الصحفي لشرطة السودان