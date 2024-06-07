مدير شرطة ولاية الخرطوم يزور منطقة المهندسين العسكرية

قام الفريق شرطة (حقوقي) د. إبراهيم شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم يرافقه اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية أم درمان بزيارة إلى منطقة المهندسين العسكرية. وكان في استقباله اللواء ركن الظافر عمر عبدالقادر قائد سلاح المهندسين بأم درمان والعميد ركن صبري أحمد علي قائد ثاني سلاح المهندسين وقائد العمليات ومدير الاستخبارات بسلاح المهندسين.

وحيا الفريق شمين القوات المسلحة بهذا النصر الكبير الذي تحقق في محور أم درمان، متمنياً أن يتم دحر التمرد قريباً. وقال إن الشرطة ستسخر كافة الإمكانيات من أجل تجويد العمل المشترك. وقد ترحم على شهداء معركة الكرامة من كافة أطياف القوات النظامية وأشاد بالدور الكبير الذي بذل من القوات المسلحة بالتحرير والحفاظ على مباني مجمع خدمات الجمهور بأم درمان. ومن جانبه قدم اللواء الظافر الشكر على هذه الزيارة وأشاد بجميع قوات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود الذين شاركوا في معركة أم درمان وأكد أن هنالك ترتيبات جارية للعمل المشترك بين المكونات الأمنية داخل محلية ام درمان للمساهمة في عودة المواطنين.

كما أن هناك لجنة مشتركة تكونت مع شرطة محلية أم درمان لسحب المركبات التي استخدمتها المليشيا المتمردة بعد سرقتها من منازل المواطنين وتعطلت بطرق أم درمان المختلفة. وفي إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها مدير شرطة الولاية لتفقد القوات ميدانياً قام الفريق شمين بزيارة إلى مجمع خدمات الجمهور بأم درمان والقسم الجنوبي و دائرة الهوية ووقف على الدمار الممنهج الذي طال المقار الشرطية وسرقة الممتلكات العامة والخاصة وحيا قوات الشرطة المنتشرة في تلكم المواقع، مشيداً بالروح المعنوية العالية للقوات وقدم الدعم المعنوي والمادي لقوات الشرطة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان