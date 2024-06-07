شركة سي دي اس تطلق منصة البوابة الالكترونية لتقديم الخدمات المدنية والهجرية والإدارية لجميع السودانيين بمصر

كشف المقدم (شرطة) باشمهندس خالد إسماعيل العمرابي نائب مدير شركة سي دي اس عن إطلاق الشركة لمنصة البوابة الالكترونية لتقديم الخدمات الشاملة لجميع السودانيين بجمهورية مصر العربية.

وأضاف الباشمهندس خالد أن الهدف من هذه الخدمة تقليل الضغط وازدحام السودانيين بمقر القنصلية السودانية بالقاهرة وتقديم إجراءات مدنية وهجرية وإدارية بكل يسر وسهولة، مبيناً أن الخدمات التي يشملها التطبيق تتيح للسودانيين المقيمين بالقاهرة عدد (١٩) خدمة وقنصلية تشمل استخراج الإفادات لشهادات الميلاد والرقم الوطني وإفادات فتح الحساب المصرفي واستخراج إفادة مرور بغرض الحصول على رخصة القيادة والتوكيلات القانونية وشهادات عقد الزواج وإثبات صحة الطلاق وخدمات استخراج الجواز وشهادة الفيش (حسن السير والسلوك).

بالإضافة لتقديم الخدمات الدراسية والقبول على مستوى المدارس بمراحلها المختلفة والجامعات والتعليم العالي لتمكين الأبناء من مواصلة دراستهم بدُور التعليم المصرية المختلفة. وأضاف الباشمهندس خالد أن بداية إطلاق هذه الخدمة كانت في شهر أبريل المنصرم وبلغ عدد المعاملات حتى الآن (٤.٥٣٥) معاملة وعدد المسجلين في البوابة (٨.٠٢٦ )، مشيراً إلى أن برامج التطوير والتحديث مستمرة في هذا النظام ليشمل تقديم خدمات جديدة خارج المنظومة وتعميم هذا التطبيق ليشمل جميع الدول.

المكتب الصحفي لشرطة السودان