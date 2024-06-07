لدي مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا جبريل: السودان سلة غذاء العالم

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، أن السودان مؤهل تمامًا لتكون رائدًا في توفير السلع الغذائية لأفريقيا والشرق الأوسط، وربما للعالم أجمع، بشرط تنفيذ شراكات دولية فعّالة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والموارد الإنتاجية، لاستغلال الإمكانيات الكامنة لديها في مجال الإنتاج.

وخلال مشاركته في لقاءات عمل مشتركة على هامش منتدى سان بطرسبورغ الدولي للاقتصاد، أكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون وتكوين شراكات في مجالات الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، من أجل فتح مجالات تصديرية جديدة واسعة.

وشدد الوزير على أهمية العمل المشترك لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه عمليات التصدير، لاسيما في ظل التداعيات السلبية للحروب والأوبئة على خطوط الإنتاج والتصدير.

سونا