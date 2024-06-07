عقار يزور صرح الإبادة الجماعية بمدينة سان بطرسبيرغ بروسيا

زار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار اير خلال زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية، صرح الإبادة الجماعية بمدينة سان بطرسبيرغ الذي يعد تذكاراً هاماً للذين سقطوا من الشعب الروسي في نضالهم وصمودهم ضد الاحتلال خلال اكبر عملية غزو بري في التاريخ.

واستمع سيادته إلى شرح مفصل حول جريمة الإبادة الجماعية البشعة التي تمت إثر حصار ضارب على النساء والاطفال وكبار السن في فصل الشتاء مما أدى الي وفاة ما يقارب المليون شخص.

وقال عقار لقد اجرينا مقارنة بين ما حدث والوضع الذي يمر به السودان الآن والمتمثل في حصار مليشيا الدعم السريع المتمردة لمدينة الفاشر، ومنع المساعدات الانسانية عن الدخول لدارفور ونهب قوافل المساعدات الغذائية، وحجم الدمار الذي طال كل جوانب الحياة والقتل الممنهج والابادة التي تعرض لها شعب المساليت ودفن المواطنين احياءاً وأخرها مجزرة بقرية ود النورة.