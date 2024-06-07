البرهان: لا تفاوض مع من ارتكب الفظائع في حق الشعب السوداني “لن يهدأ لنا بال الا بنهاية العدو والقضاء عليه تماماً”

أشاد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمجاهدات الفرقة ( ١٨) مشاة كوستي في إسناد معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة مشيراً إلى تضحياتهم في كل محاور العمليات.

جاء ذلك لدى زيارته الخميس لقيادة الفرقة ١٨ مشاة كوستي بولاية النيل الابيض.

وقال البرهان في كلمته أمام ضباط وضباط صف وجنود الفرقة أن القوات المسلحة مستمرة في معركتها ضد هذه المليشيا المتمردة .

مبيناً أن ما حدث أمس في ود النورة وفي غيرها من المناطق في الجنينة ونيالا والخرطوم لن يمر مرور الكرام .

مؤكداً أن القوات المسلحة لن تضع يدها في يد من إرتكب هذه الفظائع في الشعب السوداني وجدد سيادته عزم القوات المسلحة على الإستمرار في هذه المعركة حتى يتم حسم العدو وينتصر الشعب على هؤلاء الأوباش.

مشيداً بالوقفة الصلبة للشعب السوداني مع قواته المسلحة وأضاف البرهان ” نقول لأهلنا في ود النورة حقكم سنرده لكم أضعاف مضاعفة ” مشيداً بإستجابة الكثير من أبناء الشعب السوداني للإنضمام لصفوف المقاومة الشعبية.

وجدد القائد العام العهد مع الشهداء مؤكداً أنه لن يكون هناك تفاوض مع القتلة والمجرمين .

وقال رسالتنا لتقدم وقحت لن تحكموا هذه البلاد ونحن فيها مؤكداً أن أي شخص وضع يده مع المليشيا لن يكون له مستقبل في هذا البلد وقال انه وضح جلياً أن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية(تقدم) متواطئة مع التمرد ومتفقة معه على قتل الشعب السوداني.

وقال أننا على ثقة بأن الجيش سينتصر على هذه المليشيا المتمردة وأضاف وأجبنا أن نقف مع الشعب لآخر قطرة دم .