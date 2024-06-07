البرهان يقف على أوضاع الوافدين بمراكز الايواء بكوستي ويحي المواطنين

وقف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لولاية النيل الأبيض الخميس وقف علي أوضاع الوافدين بسبب الحرب بمدينة كوستي بمركز مدرسة التجاني الثانوية برفقة والي النيل الأبيض الأستاذ عمر الخليفة عبدالله ولجنة امن الولاية تعرف من خلالها علي أوضاع الوافدين وجهود الولاية في توفير احتياجاتهم من الايواء والغذاء والصحة.

وأكد البرهان الوقوف مع الولاية فيما يتعلق بالمعينات الإنسانية وقدم والي النيل الأبيض تنويرا ضافيا لرئيس مجلس السيادة ، أشار فيه الي ان الولاية استضافت اعداد كبيرة من الوافدين من الولايات المتاثرة بالحرب فاق عددهم عدد سكان الولاية وتطرق الوالي لجهود حكومة الولاية في تقديم الدعم والعون الانساني بالمشاركة مع مجتمع الولاية والمنظمات.