سياسية

البرهان يقف على أوضاع الوافدين بمراكز الايواء بكوستي ويحي المواطنين

2024/06/07
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البرهان
وقف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لولاية النيل الأبيض الخميس وقف علي أوضاع الوافدين بسبب الحرب بمدينة كوستي بمركز مدرسة التجاني الثانوية برفقة والي النيل الأبيض الأستاذ عمر الخليفة عبدالله ولجنة امن الولاية تعرف من خلالها علي أوضاع الوافدين وجهود الولاية في توفير احتياجاتهم من الايواء والغذاء والصحة.
وأكد البرهان الوقوف مع الولاية فيما يتعلق بالمعينات الإنسانية وقدم والي النيل الأبيض تنويرا ضافيا لرئيس مجلس السيادة ، أشار فيه الي ان الولاية استضافت اعداد كبيرة من الوافدين من الولايات المتاثرة بالحرب فاق عددهم عدد سكان الولاية وتطرق الوالي لجهود حكومة الولاية في تقديم الدعم والعون الانساني بالمشاركة مع مجتمع الولاية والمنظمات.
كما قام سعادة القائد العام بجولة ميدانية طاف من خلالها علي عدد من الطرق الرئيسية بمدينة كوستي ، وحيا فيها المواطنين الذين بادلوه ، وأكدوا وقوفهم مع القوات المسلحة ودعوا لها بالنصر المؤزر ضد المليشيا المتمردة .
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سونا

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